Почему США стали активно вкладывать деньги в Россию

Ослабление санкционного давления и улучшение инвестиционного климата сделали российский рынок привлекательным для иностранных компаний. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал экономист, руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.

Иностранные вложения

Российская Федерация вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на территории Европы. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на «Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы» аудиторско-консалтинговой компании EY.

Сообщается, что по итогам 2018 года РФ заняла в рейтинге девятое место. Иностранные инвесторы вложили средства в 211 российских проектов. Больше всего прямых инвестиций было получено от компаний Соединенных Штатов, а также из ФРГ, Китая и Франции.

Лидером стал агропродовольственный сектор (32 проекта), затем — производство машин и оборудования (29 проектов), химических продуктов (19 проектов), пластика (21 проект).

Поверили в Россию

Как отметил Александр Тимофеев, впервые мы услышали от западных партнеров, что российский рынок глобально недооценен. Это произошло за счет того, что и санкционное давление ослабло, и инвестиционный климат улучшился, а риторика смягчилась. Наконец-то американские и европейские фонды и международные инвесторы в целом обратили внимание на то, что наши «голубые фишки» (такие как «Газпром», Сбербанк или даже МТС) глобально недооценены и имеют хорошие перспективы.

«Первые позитивные признаки мы недавно увидели (акции «Газпрома» выросли на 30–40%) в очень короткие сроки. И во многом это произошло за счет иностранных денег. Я думаю, что эта тенденция продолжится, и скоро мы увидим заход крупных инвестиционных западных игроков на наш рынок акций», — пояснил Александр Тимофеев.

По словам экономиста, рост акций «Газпрома» — это показатель того, что в российский рынок поверили иностранные инвесторы. Эксперт полагает, что ситуация с компанией — это «первая ласточка» и мы скоро увидим аналогичные события, касающиеся «голубых фишек».

Самыми популярными регионами для иностранных инвестиций в прошлом году, как и ранее, стали Москва и Подмосковье с 61 инвестиционным проектом, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (25 проектов). Приморский край занял третье место.