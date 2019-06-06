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Россия

Минздрав обсуждает вопрос о продлении периода детства

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Минздрав обсуждает вопрос о продлении периода детства

Москва, 6 июня. Министерство здравоохранения РФ рассматривает вопрос увеличения периода детства в России до 21 года. Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева.

В рамках Петербургского международного форума на сессии «Демографические вызовы XXI века» Яковлева подчеркнула, что соответствующее предложение должно отразиться на употреблении алкогольной продукции и табака.

«Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года», — подчеркнула она.

Напомним, ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в перспективе периодом детства будет считаться возраст до 25–30 лет. Она напомнила, что сейчас показатель по всему миру составляет 21 год, тогда как в 60-е годы период детства ограничивался 16 годами. По словам министра, важно заботиться о людях начиная с момента рождения, чтобы активное долголетие состоялось.

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Автор: Ксения Пудовкина
Источник: РИА Новости
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