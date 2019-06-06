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ФАН-ТВ
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Кудрин назвал далеко идущим нацпроект «Цифровая экономика». ФАН-ТВ

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В Северной столице сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум. Ежегодное деловое экономическое мероприятие с каждым годом посещают все больше специалистов и экспертов в самых разных областях. Корреспондент ФАН-ТВ пообщался с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным и узнал, какие национальные проекты помогут российской экономике вырваться вперед.

«Все национальные проекты разумны. Они ставят правильные цели. По ним есть неплохие меры. Многие меры я поддерживаю и национальные проекты в целом оцениваю позитивно, как движение в этом направлении. Но в некоторых случаях недостаточно мер для достижения тех указателей, которые заявлены. Поэтому я считаю, что их нужно наращивать, эти меры, усиливать. Когда Счетная палата говорит: «Мы видим риски достижения или мы видим проблемы достижения этих указателей» — то мы обращаем на это внимание с целью выявить те зоны, где нужно усилить меры. Мы все-таки за то, чтобы цели нацпроектов были выполнены. С точки зрения влияния, в случае его [нацпроекта], выполнения, считаю, что «Цифровая экономика» является таким более радикальным, далеко идущим проектом. Я бы хотел, чтобы такими были проекты «Образование» и «Здравоохранение», потому что в этих сферах идут очень быстрые изменения в мире, а мы немножко отстаем. Я бы хотел, чтобы в этих проектах произошли более смелые изменения. Но пока их недостаточно даже предусмотрено в мерах. В мире больше вызовов, чем предусмотрено на эти нацпроекты», — сказал Алексей Кудрин.

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Автор: Сергей Петров
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