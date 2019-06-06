Подруга Алибасова объяснила, как артист выпил средство для прочистки труб

Москва, 6 июня. Звездный диетолог, подруга продюсера Бари Алибасова Марият Мухина назвала произошедшее с артистом трагической случайностью и опровергла версию о самоубийстве.

Ранее сообщалось, что Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб, после чего был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Накануне ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о кончине известного продюсера. Позже выяснилось, что новость была фейком.

Мухина призвала не спекулировать на новости о трагической случайности, произошедшей с Алибасовым.

«Хотелось бы прекратить вот эти пляски на костях и дать правильную информацию вместо той, что поступает от людей, которые вообще не имеют отношения к семье», — сказала подруга знаменитости.

По ее словам, 72-летний музыкант не в коме, он дышит самостоятельно, но находится в тяжелом состоянии. Мухина, напомнив, что Алибасов — человек творческий и всегда отвлекается, перепутал стаканы и случайно выпил жидкость для очистки труб.

Бытовая химия вызвала ожог дыхательных путей, пищевода и желудка, сообщил телеканал «360». В связи с тем, что бригада скорой помощи приехала быстро, ему оперативно поставили капельницу, сделали промывание, добавила подруга продюсера.

«Там кровь уже шла. И его сразу определили в реанимацию. А теперь на его крови пиарятся», — возмутилась женщина.

Мухина, напомнив, что заслуженный артист России 6 июня празднует день рождения, призвала поздравить его с праздником, а не распространять негативную информацию. Диетолог поедет поздравлять друга с днем рождения, но есть вероятно, что ее не пустят.