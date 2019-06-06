Знакомая Ивлеевой рассказала о ее детстве в деревне

Санкт-Петербург, 6 июня. Настя Ивлеева, которая попала в Forbes как один из самых успешных блогеров Рунета, выросла в селе Разметелево (Ленинградская область) и имела не самое простое детство. Об этом рассказала подруга семьи Ивлеевых Екатерина Павлова.

«Мама у нее работала дояркой в совхозе во Всеволожске. Дочку нам оставляла на 12 часов подряд. Поэтому воспитатели (в яслях — прим. ФАН) заменяли Насте родную маму», — отметила она.

По словам первой учительницы Насти, она очень удивилась, когда узнала про достижения своей бывшей ученицы. Педагог утверждает, что Ивлеева не была активным ребенком. Она всегда сохраняла сдержанность в общении, а из факультативов посещала только кружок рисования.

«Для меня она девочка Настя. Сидела вон там, на самой последней парте слева. С коротенькой стрижечкой, похожей на каре, симпатичная», — рассказала учительница «Комосомольской правде — Петербург».

Напомним, что до покорения Рунета Настя Ивлеева работала мастером по маникюру, администратором хостеса и менеджером автомобильного салона. В 2013 году по совету солиста группы «Челси», с которым она встречалась, Ивлеева завела блог в Instagram.

Сегодня Настя имеет 18 млн подписчиков, ее видео собирают под 30 млн просмотров, а рекламные контракты начинаются от миллиона рублей. Весной 2017 года Ивлеева стала ведущей популярного ТВ-шоу «Орел и решка. Перезагрузка».