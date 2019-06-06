Американский сенатор заявил, что Сирия быстро закончит войну в случае вывода войск США

Сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк признался в интервью агентству РИА Новости, что, по его мнению, в случае вывода войск Соединенных Штатов из Сирии конфликт в арабской республике завершился бы в ближайшее время. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Если бы мы ушли, то война, я думаю, закончилась бы очень быстро, и Сирия была бы стабилизирована и воссоединена, а ее граждане смогли бы по-настоящему начать полноценное восстановление», — убежден член Сената США.

Он добавил, что прекращению военных действий в САР препятствует, в частности, расположение на северо-востоке страны и в зоне Ат-Танфа у южной границы республики большого количества американских военных баз.

Кроме того, Ричард Блэк раскритиковал мнение о необходимости пересмотра конституции Сирии и проведения там большого числа реформ, заметив, что законодательство страны гарантирует женщинам равные права с мужчинами, свободное вероисповедание всем гражданам, верховенство закона и все остальные ключевые либеральные ценности.

Также американский сенатор отметил высокую важности роли главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова в рамках мирных переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Блэк обратил внимание, что российский дипломат является «искушенным человеком» в своем деле.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев подчеркнул, что полностью разделяет мнение данного американского политика. В беседе с корреспондентом ФАН он указал, что эта точка зрения, однако, диаметрально противоположна официальной позиции США по САР.

«Это весьма разумные и здравые суждения, и я полностью позитивно к ним отношусь. Это те самые мысли, которыми я всегда делился с ФАН, и я очень рад, что они наконец дошли и до некоторых американцев. Я, безусловно, приветствую, что по крайней мере отдельные представители власти в Соединенных Штатах теперь могут транслировать адекватное мнение о сирийских событиях. Конечно, было бы еще лучше, если б к этим словам всерьез прислушались и другие члены политических элит США», — отметил наш собеседник.

Бесспорно, тешить себя надеждами на то, что Вашингтон вдруг одумается и изменит политику в отношении Сирии и в целом весь внешний курс, пока преждевременно. Однако проявление таких идей, вполне созвучных реальной действительности, позитивный симптом на фоне остальной истории болезни американской власти.

«Хотелось бы, чтобы это мнение не просто стало расхожим в Штатах, но и чтобы оно реализовывалось — то есть, чтобы военные базы и весь контингент Пентагона был выведен из САР, чтобы прекратилась поддержка вооруженных исламистских группировок со стороны США. Тогда бы удалось быстро ликвидировать все оставшиеся непримиримые отряды террористов, наладился бы диалог между Дамаском и курдами. То есть Сирия в короткий срок установила бы контроль над всеми своими территориями и большими шагами начала двигаться по пути строительства новой мирной жизни в стране», — уверен Александр Перенджиев.

Арабской республике важно вернуться к былому единству и территориальной целостности, поскольку разобщение отдельных субъектов страны, достигнутое разрушительной деятельностью американцев, совсем не способствует качественному и быстрому восстановлению САР.