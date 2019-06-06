Диетологи рассказали о пользе персиков

Москва, 6 июня. Диетологи рассказали о пользе частого употребления персиков, отметив, что фрукт содержит большое количество клетчатки, которая положительно влияет на пищеварение.

Специалисты советуют как можно чаще есть персики, так как этот фрукт насыщен большим количеством витаминов и минералов. Особое внимание на включение персиков в свой рацион должны обратить внимание те, кто хочет наладить работу пищеварительной системы.

По словам экспертов Центра Здоровья, в персике также содержится большое количество калия, который регулирует уровень сахара в крови и влияет на баланс жидкости в организме. Фрукт также богат витамином C, положительно влияющим на общее состояние иммунитета.

Диетологи напоминают, что в персиках содержится витамин A, недостаток которого может негативно повлиять на состояние кожи и остроту зрения.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать качественные и полезные овощи и фрукты. Их надо приобретать только в специально установленных местах и у продавцов, которые соблюдают правила личной гигиены. Также при покупке ягод и фруктов важно обращать тщательное внимание на цвет, вид и запах. Специалисты советуют отказаться от покупки, если у плодов с попорченная кожура и темные пятна.