Москва, 6 июня. Известная телеведущая Ксения Собчак назвала черты, которые присущи благородным людям. Об этом она написала в Instagram.

В очередной публикации Собчак высказалась по поводу «благородных людей» и «дворняг». Она уточнила, что воспитанные люди «не льют грязь» на тех, кто когда-то им был близок. По мнению телеведущей, если подобное происходит, то это «верный признак Шарикова». Собчак поделила людей на «благородных» и «дворняг».

«Лить грязь на того, кто когда-то, пусть в прошлом, был тебе близок — верный признак «Шарикова»», — написала Собчак.

Напомним, Полиграф Шариков — персонаж повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», начальник подотдела очистки Москвы от бродячих животных. Имя Шариков после публикации «Собачьего сердца» стало нарицательным, понятие «шариковщина» вошло в повседневный обиход как символ крайней безнравственности.

Поклонники Собчак напомнили ей недавние конфликты с телеведущей Ольгой Бузовой и балериной Анастасией Волочковой, подчеркнув, что «Шариковым» является сам автор поста.

Ранее Собчак назвала признаки человеческой глупости. Журналистка призналась, что именно это качество ей труднее всего принять в окружающих людях.

Она отметила, что отсутствие ума можно определить по железной уверенности в своих словах, когда собеседник видит лишь свою точку зрения и отказывается слышать оппонента. Собчак отметила, что способный анализировать человек всегда сомневается в своей правоте.

В ноябре 2018 года Собчак раскрыла секрет успеха экс-участницы телестройки «Дом-2» Ольги Бузовой. По ее мнению, зрители пытаются самоутвердиться, глядя на певицу, которую они считают глупее себя.