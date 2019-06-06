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Собчак поделила людей на «благородных» и «дворняг»

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Собчак поделила людей на «благородных» и «дворняг»

Москва, 6 июня. Известная телеведущая Ксения Собчак назвала черты, которые присущи благородным людям. Об этом она написала в Instagram.

В очередной публикации Собчак высказалась по поводу «благородных людей» и «дворняг». Она уточнила, что воспитанные люди «не льют грязь» на тех, кто когда-то им был близок. По мнению телеведущей, если подобное происходит, то это «верный признак Шарикова». Собчак поделила людей на «благородных» и «дворняг». 

«Лить грязь на того, кто когда-то, пусть в прошлом, был тебе близок — верный признак «Шарикова»», — написала Собчак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Если ты потеряла в моем лице друга, это еще не значит ,что ты приобрела врага. Я больше чем это. Я по-прежнему хочу чтобы ты смеялась и веселилась,просто не со мной.» Мало кто умеет так жить. Но именно подобные правила отличают благородного человека от дворняги. И наоборот,лить грязь на того,кто когда-то ,пусть в прошлом , был тебе близок -верный признак «Шарикова». А вы как думаете ?)

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Напомним, Полиграф Шариков — персонаж повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», начальник подотдела очистки Москвы от бродячих животных. Имя Шариков после публикации «Собачьего сердца» стало нарицательным, понятие «шариковщина» вошло в повседневный обиход как символ крайней безнравственности.

Поклонники Собчак напомнили ей недавние конфликты с телеведущей Ольгой Бузовой и балериной Анастасией Волочковой, подчеркнув, что «Шариковым» является сам автор поста.

Ранее Собчак назвала признаки человеческой глупости. Журналистка призналась, что именно это качество ей труднее всего принять в окружающих людях.

Она отметила, что отсутствие ума можно определить по железной уверенности в своих словах, когда собеседник видит лишь свою точку зрения и отказывается слышать оппонента. Собчак отметила, что способный анализировать человек всегда сомневается в своей правоте.

В ноябре 2018 года Собчак раскрыла секрет успеха экс-участницы телестройки «Дом-2» Ольги Бузовой. По ее мнению, зрители пытаются самоутвердиться, глядя на певицу, которую они считают глупее себя.

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Автор: Алия Садыкова
Источник: Instagram
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