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Группа «На-На» собирается поздравить Алибасова под окнами больницы

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Группа «На-На» собирается поздравить Алибасова под окнами больницы

Москва, 6 июня. Группа «На-На» и ее фанаты сегодня приедут в больницу к Бари Алибасову, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей сообщили близкие продюсера.

«По предварительным данным, они приедут в Склиф в 16.00. Скорее всего, их не пустят в реанимацию, тогда они под окнами поздравят», — уточнили собеседники ФАН.

Кроме того, они опровергли информацию о том, что Алибасова сейчас готовят к операции. По их словам, эти сведения не соответствуют действительности

Напомним, сегодня Алибасову исполняется 72 года. В больницу Алибасов попал накануне после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Об этом рассказал сын продюсера. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Сегодня Алибасова уже поздравил с днем рождения продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. В комментарии РИА Новости музыкант пожелал Алибасову скорейшего выздоровления.

«Под вашу музыку влюблялись, под нее рождались дети, уходили на пенсию. Живите долго и счастливо!» — добавил он.

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Автор: Игорь Федоров
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