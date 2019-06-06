Санкт-Петербург, 6 июня. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила высокую закредитованность россиян. По ее словам, это следствие низкого уровня жизни граждан.

Выступая на сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста» в рамках Петербургского международного экономического форума, Эльвира Набиуллина подчеркнула, что достаточно высокая закредитованность населения в РФ не означает, что на рынке потребительского кредитования появляется пузырь.

«Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить. Но совершенно ложно и неправильно считать, что сейчас уже есть риски финансовой стабильности или риски пузыря», — объяснила она.

По словам главы ЦБ РФ, граждане в настоящее время очень часто берут кредиты, и это «не от хорошей жизни».

«Это даже не наращивание спроса, это не увеличение уровня жизни, они этим поддерживают свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов», — отметила Набиуллина.

Она подчеркнула, что за кредитами, прежде всего, идут люди с низкими доходами.

«Это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы», — резюмировала глава Центробанка.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Главная тема форума — перспективы развития российской и мировой экономик и правила глобальной торговли.

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