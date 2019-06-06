Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский просит оружие у США

Американский сенатор Роберт Портман сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у Вашингтона новое вооружение. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник объяснил эту просьбу.

Портман признался своим коллегам, что впечатлен от встречи с Зеленским, и назвал состоявшуюся с ним беседу продуктивной. По словам сенатора, украинский президент «откровенно говорил о храбрости своих войск, а также об их потребностях в системах вооружения и элементарных условиях».

«Вот Зеленский и определился со стратегией развития Украины. Это будет все та же стратегия войны, которую реализовывал его предшественник Петр Порошенко. Но это не в интересах украинского народа, потому что 73% избирателей, проголосовавших за Зеленского на президентских выборах, голосовали за мир, а не за войну», — заметил в беседе с Федеральным агентством новостей экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, который проработал в V–VII созывах парламента.

Политик убежден, что вместо вооружения Зеленскому стоило бы попросить у Вашингтона увеличения квот на поставки металла, чтобы Украина могла заработать на этом, или, например, списания долгов МВФ, как это было с Польшей, которой простили 80 млрд, или увеличения инвестиций в украинскую экономику.

«Но инвестором номер один в Украину остается Россия, она же остается основным торговым партнером Украины. И Зеленский не просит у американцев поддержки в развитии страны и улучшении жизни украинцев, он просит у них оружие, чтобы продолжать убийства. Да, это не вяжется с инициативой снять блокаду с Донбасса, озвученной накануне в Минске Леонидом Кучмой. Потому что Украине и тем, кто ставит ей задачи, выгодно, чтобы сейчас в стране не было ни войны, ни мира. Воевать по-настоящему она не может, но и отказаться от войны, которая многих кормит, не способна», — полагает Владимир Олейник.

Экс-депутат Рады считает, что именно поэтому Зеленский выступает за реализацию минских соглашений и одновременно просит вооружение у американцев, отказывается от амнистии и придания особого статуса Донбассу.