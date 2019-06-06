Украинские компании требуют от РФ миллиарды долларов за потерю активов в Крыму

Москва, 6 июня. Украинские компании подали против России более 10 исков в Гаагский арбитражный суд, требуя компенсировать потерю своих активов в Крыму. Об этом в четверг рассказал заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.

Он не стал называть точную сумму исковых претензий, сославшись на судебную тайну, однако подчеркнул, что она измеряется миллиардами долларов. Все истцы ссылаются на межправительственное соглашение о взаимной защите инвестиций, заключенное Москвой и Киевом в 1998 году.

«Хочу заверить наших оппонентов, что все попытки злоупотребить правом на обращение в арбитраж получат достойный и профессиональный ответ», — пояснил Гальперин РИА Новости.

Замглавы Минюста также добавил, что у России хорошие шансы на победу в этих спорах при условии, что сами процессы будут беспристрастными.

Гальперин также подчеркнул, что своими исками украинская сторона фактически признает российский суверенитет над Крымом. Украина должна признать своих инвесторов в Крыму иностранными — это является ключевым условием для рассмотрения исков о нарушении соглашения 1998 года. Однако на данный момент Киев занимает противоречивую позицию. С одной стороны, он пытается защитить инвестиции, с другой — обходит вопрос суверенитета над Крымом, отметил чиновник.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.