Сирия, 6 июня. В ходе перестрелок курдов с неизвестными в районе Дибана в Дейр-эз-Зоре пострадал ребенок. САА сбила восемь беспилотников боевиков на северо-западе Хамы. ССА** атакует SDF**** в северной части Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по расположениям исламистов на юге Идлиба; уничтожили беспилотники боевиков, пытавшиеся нанести удары по вертолетной базе в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): инициировала перестрелки с курдами на северо-западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в поджогах сельскохозяйственных угодий в Хасаке.

Курды: обменивались ударами с неизвестными нападавшими в районе Дибана юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

На северо-западе провинции возобновились вооруженные стычки между протурецкими группировками и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА), выступающие при поддержке ВС Турции, открыли огонь по населенному пункту Тель-Мадик, подконтрольному курдам. Обстрелы стали причиной пожаров, вспыхнувших в жилых зданиях и на сельскохозяйственных землях. По данным SOHR, ожесточенные столкновения также произошли в районе города Айн-Дакна. По предварительным сведениям, погибли как минимум пять курдских бойцов, тогда как еще несколько мирных жителей получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередной инцидент, связанный с вылазкой неизвестных, произошел в районе населенного пункта Дибан на юго-востоке от административного центра региона. Как передает военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24), во время перестрелки, развернувшейся между курдскими отрядами и группой вооруженных людей, пострадала девочка. Предполагается, что случившееся стало следствием нового нападения боевиков «Исламского государства», которые в последнее время активизировали деятельность в этом районе. Как известно, некоторые из местных активистов полагают, что к росту числа вылазок ИГИЛ1 имеет отношение убийство главы разведки «Демократических сил Сирии» (SDF) на прошлой неделе.

Провинция Идлиб

Информационный портал Baladi-News сообщает о новых перестрелках на юге региона. Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) нанесла удары по военным объектам джихадистов террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» в районе города Кафр-Небель. Согласно информации военного источника в сети Twitter (anasanas84), также под обстрелом оказались позиции радикалов недалеко от населенного пункта Кафр-Саджна. Тем временем ВВС Сирии осуществили новую серию боевых вылетов в окрестностях Хан-Шейхуна, передает Twitter-канал (IdlibPlus). Напомним, правительственные войска развивают наступление на границах «Большого Идлиба», дабы обезопасить ранее освобожденные территории от постоянных атак исламистов.

Провинция Ракка

Появились сведения о новых жертвах ВВС возглавляемой США международной коалиции в Ракке. Согласно данным военного источника в сети Twitter (ahmadalissa) из братской могилы в пригороде административного центра провинции Аль-Фухейха были эксгумированы еще восемь тел мирных жителей. Напомним, массовое захоронение было обнаружено в феврале. По предварительным оценкам экспертов, в нем погребены порядка 3500 человек, большинство из которых погибли во время бомбардировок западного альянса. На данный момент были извлечены останки более 500 гражданских лиц.

Провинция Хама

В северной части Хамы не прекращаются столкновения между силами вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА). Twitter-канал (QalaatAlMudiq) сообщает о том, что исламисты задействовали ударные беспилотники для атаки на вертолетную базу недалеко от поселения Джуб Рамла на северо-западе провинции. Тем не менее как минимум восемь дронов были сбиты войсками САР, не успев нанести урона военному объекту. В свою очередь правительственные подразделения нанесли ответные удары по укрепрайонам джихадистов в окрестностях города Кафр-Зета.

Провинция Хасака

В последнее время регулярно поступают сообщения о пожарах в сельскохозяйственных районах провинции. Появилась новая информация о причинах огромных масштабов трагедии. Военный источник в сети Twitter (Marsad_Alrqqa) опубликовал фотографию, на которой запечатлен железный шест с установленной на нем лупой, обнаруженный на одном из полей. Предполагается, что подобные «изобретения» используют террористы «Исламского государства», которые неоднократно обвинялись в поджогах. Как известно, пожары на оккупированных курдами территориях начались в прошлом месяце, в результате чего были уничтожены тысячи гектаров урожая. Ситуация осложняется отсутствием налаженной работы служб пожарной безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)