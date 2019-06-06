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МИД РФ прокомментировал отправку российских военных в ЦАР

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МИД РФ прокомментировал отправку российских военных в ЦАР

Москва, 6 июня. Решение РФ об отправке российских военных инструкторов в миссию ООН в ЦАР нашло понимание со стороны международного сообщества. Об этом заявил заместитель главы российского МИД, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и Северу Африки Михаил Богданов.

По его словам, данное решение «у всех вызвало только одобрение». Соответствующее заявление Богданов сделал на Петербургском международном экономическом форуме, старт которому был дан в четверг.

«Очевидно, это наш вклад в общее ооновоское дело, так что я думаю, здесь проблем не будет. Это важный шаг и решение России», — сказал Богданов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Москва направит до 30 военных инструкторов в состав миссии ООН по стабилизации в ЦАР.

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Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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