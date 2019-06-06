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Украина

Рада приняла закон о создании спецкомиссии по подготовке импичмента президента

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Рада приняла закон о создании спецкомиссии по подготовке импичмента президента

Киев, 6 июня. Украинский парламент принял закон о полномочиях временной спецкомиссии, которая может заниматься организацией процедуры импичмента главы государства. Прямую трансляцию заседания Рады вел телеканал «112. Украина». 

Решение Рады, на котором было принято соответствующее решение, прошло в четверг. За законопроект «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» проголосовали 279 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов, отметила «Газета.ру».

Документ еще должен подписать украинский президент. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Согласно закону, специальная временная следственная комиссия Рады — коллегиальный орган, в который войдут депутаты, спецпрокурор и специальные следователи. Задача комиссии — проведение расследования обстоятельств совершения главой государства госизмены или другого преступления, а также проверка наличия, полноты и обоснованности соответствующих доказательств.

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Автор: Данила Копп
Источник: 112 Украина
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