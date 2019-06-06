Сечин прокомментировал распространение «санкционной болезни США» на Huawei

Санкт-Петербург, 6 июня. Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал ситуацию с китайским IT-гигантом Huawei знаковым шагом в распространении «санкционной болезни США».

По мнению Сечина, доминантой экономической и внешней политики Штатов стало подавление конкурентов. Одним из ярких примером этого, как уточнил он, стала ситуация с «Русалом», когда в результате нескольких санкционных итераций Вашингтон фактически получил полный контроль над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью РФ. Более того, по словам Сечина, с учетом крупного пакета в «Норильском никеле», американский контроль распространился и на никелевую, медную, платиновую и палладиевую области.

Глава «Роснефти» констатировал, что именно из-за таких действий Белый дом можно считать главным возмутителем спокойствия на рынке.

«Действия (администрации США) направлены на переформатирование мирового экономического и политического пространства, на слом формировавшихся десятилетиями рыночных взаимосвязей», — сказал он.

Сечин обратил внимание, что под санкции Штатов попадают не только государства, которые Вашингтон определил как «страны изгои», но даже и традиционные партнеры.

Таким образом, по мнению руководителя «Роснефти», сейчас вся мировая нефтегазовая отрасль превратилась в заложницу политики. Он подчеркнул, что для распространения санкционной болезни Белый дом выбирает государства, бюджеты которых формируются за счет нефтегазовой отрасли.

«И таким образом пытается через них влиять, в том числе, на Россию», — пояснил он.

Накануне стало известно о подписании соглашения между Huawei и крупнейшим российским оператором МТС. Стороны договорились о развитии технологий 5G и пилотных запусках сетей пятого поколения в России. Как уточняет News.ru, договор был подписан в Кремле в присутствии российского лидера Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.

Конфликт США с китайским гигантом разгорелся в мае, напоминает телеканал «Царьград». 20 мая Вашингтон руками Google приостановил доступ Huawei к операционной системе Android, а также комплектующим американского производства.