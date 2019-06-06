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Россия

Володин объяснил, как сохранить богатство речи в «эпоху лайков»

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Володин объяснил, как сохранить богатство речи в «эпоху лайков»

Москва, 6 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, как сохранить богатство устной речи в «эпоху лайков».

Володин поздравил граждан РФ с днем рождения поэта Александра Пушкина и Днем русского языка, напомнив, что сохранить красоту и богатство устной речи можно только в живом общении.

По его словам, Пушкин подарил миру не только великолепные стихи и прозу, но и современный русский язык, который является «основой идентичности».

«Он объединяет граждан нашей страны, весь русский мир. Русский язык богат и красив», — подчеркнул Володин.

Он заметил, что сохранить богатство и разнообразие устной речи «в эпоху мессенджеров, лайков и репостов» можно сохранить только в живом общении.

Володин призвал россиян как можно чаще вести личную беседу и читать отечественную классику, «в которой собрана мудрость нашего многонационального народа».

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Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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