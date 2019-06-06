Сотрудниц посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей

Москва, 6 июня. Сотрудницам посольства России в Израиле предъявили обвинения в хищении более 49 млн рублей, сообщает Следственный комитет России.

На скамье подсудимых оказались главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева, сотрудница дипломатического ведомства Анна Сидорова и работник ФГУП «Госзагрансобственность» Ирина Лось. Они обвиняются по статьям «Мошенничество» и «Пособничество в мошенничестве».

«Факт многомиллионного хищения бюджетных средств был выявлен сотрудниками МИД России, которые на протяжении всего следствия оказывали СК РФ содействие в установлении всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении силового ведомства.

По версии следствия, с октября 2012 по август 2014 года Журавлева и Сидорова похитили с валютных счетов посольства более 49 млн в рублевом эквиваленте, оформив данную сумму в поддельных документах как расходы на аренду недвижимости и уплату налогов.

Следствие полагает, что похищенные деньги фигурантки уголовного дела потратили на приобретение недвижимого имущества в Москве и Подмосковье. Сейчас оно арестовано для возмещения причиненного ущерба. Материалы уголовного дела уже переданы в прокуратуру.