Новак рассказал о транзите газа в Венгрию через «Турецкий поток»

Санкт-Петербург, 6 июня. Объем транзита российского газа через «Турецкий поток» в Венгрию может составить от шести до десяти миллиардов кубометров газа, заявил министр энергетики России Александр Новак.

«От 6 до 10 млрд», — сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос.

Российский чиновник сообщил, что Будапешт намерен уже в этом году завершить расширение своих внутренних трубопроводных мощностей для «Турецкого потока». Это позволит сказать, что строительство «Турецкого потока» и транспортировка российского газа в европейские страны идет в соответствии с планом, добавил он.

Новак также затронул в беседе с ТАСС тему поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что в настоящее время в Венгрию поступает чистая нефть.

Ранее стало известно, что проблема с качеством нефти возникла на южной ветке нефтепровода «Дружба» в середине апреля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, которое занималось поставкой некачественной нефти. В начале мая стало известно, что по трубопроводу пошла чистая нефть.