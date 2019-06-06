В Госдуме поддержали ужесточение правил выезда за границу сотрудников Роскосмоса

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что космические технологии России составляют государственную тайну, которую необходимо сохранять. Таким образом парламентарий прокомментировал решение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина ужесточить правила выезда за границу для допущенных к секретной информации руководителей госкорпорации.

Отметим, соответствующее решение было принято после того, как за рубеж бежал один из руководителей компании ракетно-космической промышленности.

«Выпущен приказ по отрасли о более жестких требованиях при выезде за рубеж сотрудников госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли, в первую очередь это относится к руководящему персоналу», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли.

Так как документ выпущен под грифом ДСП (для служебного пользования), собеседник агентства не стал раскрывать подробности текста приказа. Однако он подчеркнул, что требования к сотрудникам госкорпорации действительно написаны в довольно жесткой форме.

Комментируя решение Рогозина, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «сегодня космические технологии выходят на передовые рубежи противоборства между развитыми странами, поэтому новые правила были лишь вопросом времени».

«Считаю вполне естественным решение руководителя Роскосмоса повысить требования к носителям секретной информации при выезде за рубеж. Шаг оправдан, и, я думаю, все служащие корпорации с пониманием отнесутся к этому решению. Дело еще же в том, что Роскосмос — это не только гражданские, но и военные пуски, ведь все это продукция двойного назначения, и нельзя допустить утечек технологий. Поэтому это абсолютно правильное и адекватное решение», — заключил депутат.

Напомним, газета «Коммерсант» ранее сообщала о бегстве за границу генерального директора Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП) Юрия Яскина. Находясь за границей, куда он отправился под предлогом служебной поездки, мужчина прислал в Россию заявление на увольнение.

Возглавляемый Яскиным НИИ КП занимается производством авиационных бортовых радиомаяков, разрабатывает и выпускает навигационную аппаратуру, а также проводит проверку электроники на воздействие космической радиации. Как сообщает ряд СМИ, бывший руководитель НИИ имел доступ к секретной информации.