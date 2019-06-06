В Госдуме требование Порошенко к Зеленскому по Донбассу назвали истерикой

Предложение об отмене блокады Донбасса вызывает истерическую реакцию у прошлой власти. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Константин Затулин.

Снятие блокады

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского объяснений в связи с заявлениями о возможном снятии блокады с Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады с Донбасса. Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик уточнил, что этот вопрос необходимо поднять в ходе очередного заседания контактной группы по Украине 19 июня.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», — подчеркнул Петр Порошенко.

По его мнению, снятие блокады с Донбасса — предательство Украины. Порошенко отметил, что никогда не выступал против восстановления экономических связей, однако этот процесс должен проходить в «четком соответствии с национальными интересами Украины».

Истерика Порошенко

Как отметил Константин Затулин, националисты на Украине, а также люди, подобные Порошенко, пытаются быть националистами больше, чем они есть на самом деле.

«Они обнаглели. И поражение на выборах президента в этом году восприняли, напротив, как повод выдвижения дополнительных условий и требований. Они сейчас испуганы перспективой изменения курса. И мобилизуются для того, чтобы противостоять любым поползновениям, предложениям, которые связаны со снятием тех или иных отягчающих ситуаций на востоке Украины. Истерика, которая началась в связи с провалом Порошенко на выборах, выливается в абсолютно наглые заявления деятелей действующего правительства, спикера Верховной рады и, наконец, самого проигравшего кандидата», — пояснил Константин Затулин.

Депутат назвал вполне разумным предложение Леонида Кучмы о необходимости отмены блокады Донбасса. Затулин напомнил, что блокада была введена по категорическому настоянию националистов из добровольческих батальонов.

«Поначалу правительство Украины и Порошенко делали вид, что они несогласны с блокадой, но затем решили перехватить инициативу и стали устанавливать блокадные меры. И разумный шаг об отмене блокады немедленно вызывает истерическую реакцию. В данном случае вопрос к Зеленскому. В состоянии он или нет реализовать свою победу. Если он будет топтаться на месте, то аппетиты Порошенко и компании будут только расти», — заключил Константин Затулин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Украину осуществить перезагрузку.