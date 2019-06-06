Венесуэльская PDVSA откроет офис в Москве до конца месяца

Москва, 6 июня. Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA откроет в Москве свой офис до конца июня. Об этом в четверг заявил министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах ПМЭФ.

«В этом месяце. Мы уже все сделали в мае, мы сейчас перевозим людей», — отметил он.

Отметим, что речь идет о переносе филиала компании из Лиссабона в Москву. По словам министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы, Москва и Каракас обсуждают детали переезда.

В марте 2015 года президент США Барак Обама ввел санкции против Венесуэлы. С тех пор ограничительные меры неоднократно ужесточались. В частности, санкции затрагивают PDVSA. Они запрещают покупать нефть у Венесуэлы, поскольку, как утверждает Вашингтон, доход от продажи сырья идет на укрепление «режима» законно избранного президента Николаса Мадуро.

В январе этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны также решили поддержать путчистов. Девятнадцать стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.