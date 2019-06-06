Киев, 6 июня. Пресс-секретаря экс-главы Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали на допрос. Об этом рассказал юрист Андрей Портнов, который ранее был заместителем главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Как уточнил Портнов, пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос по делу о хищении серверов, также пропали стулья, обои и флаги. Также об исчезновении компьютеров с секретными данными рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк. Как пишет РИА Новости, Цеголко позже опроверг эту информацию. Уголовное дело возбудило Государственное бюро расследований.

Ранее бывшего президента Украины Петра Порошенко заподозрили в госизмене. В отношении него уже ведется уголовное расследование.

По словам первого заместителя директора Государственного бюро расследований Украины Ольги Варченко, причиной стали события в Керченском проливе 25 ноября 2018 года (Керченская провокация, когда корабли ВМСУ незаконно нарушили госграницу РФ в Черном море, игнорировали требования ФСБ остановиться и опасно маневрировали. — Прим. ФАН).

Заявление подал Андрей Портнов. Он обвинил Порошенко в том, что тот совершил госизмену, послав украинских моряков в Керченский пролив.

Отметим, что сам Портнов был фигурантом уголовного дела о возможном незаконном обогащении почти на миллион долларов. В 2010 году он незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко, завладев средствами вуза. После этого Портнов сбежал с Украины, какое-то время жил в Москве, а затем в Вене. Уголовное дело против него было прекращено Национальным антикоррупционным бюро Украины в марте этого года.

В своем заявлении, поданном в ГБР, Портнов указал, что действия Порошенко привели к пяти негативным последствиям для Украины, а именно: аресту военнослужащих, «усилению позиции РФ в переговорах и получению Россией нового инструмента влияния». Портнов подчеркнул, что из-за Порошенко Украина теперь должна идти на уступки, чтобы освободить моряков ВМСУ. Еще одним негативным последствием он считает «создание нового повода для «совершения властью РФ пропаганды и информационного влияния на территории Украины и зарубежных стран». В качестве пятого минуса юрист привел утрату важного военного имущества в значительном размере, а это, по его словам бьет по и так слабым ВСУ.

Он также подчеркнул, что Порошенко не смог реализовать свой план и «захвату власти помешало гражданское общество Украины», однако это не снимает с экс-президента вины за произошедшее.

Местные СМИ называют Портнова «юридическим гением». Ведь он выбрал для обвинения не войну в Донбассе, а тот эпизод, который вызывает неоднозначные чувства даже у сторонников Порошенко.