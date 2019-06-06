Набиуллина объяснила, почему волатильность рубля не угрожает финансовой стабильности РФ

Москва, 6 июня. Центробанк РФ не видит угрозы для финансовой стабильности России из-за снижения курса рубля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на полях форума Московской биржи.

Она подчеркнула, что ЦБ держит ситуацию под контролем и при необходимости будет вносить корректировки. Инструментов для предотвращения угрозы финансовой нестабильности у Банка России достаточно, подчеркнула глава ЦБ. Но пока в этом нет необходимости.

Набиуллина пояснила, что сейчас экономика РФ адаптируется к новым условиям после расширения списка санкций со стороны США, но для этого необходимо время.

Ранее эксперты «Газеты.ру» не исключили, что волатильность на рынке может привести к оттоку инвесторов из российских активов и снижению курс рубля на 5-10%. Все это, по их словам, связано с торговыми войнами, развязанными президентом США Дональдом Трампом.