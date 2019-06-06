Бузову застрахуют на 5 млн рублей для нового шоу на ТНТ

Москва, 6 июня. Популярная певица и бывшая участница шоу «Дом-2», а ныне его ведущая Ольга Бузова получит страховку в размере пяти миллионов рублей для участия в новом романтическом шоу «План Б» на телеканале ТНТ.

В новом проекте вместе с Бузовой примет участие шоумен Тимур Батрутдинов. Звезды шоу-бизнеса попытаются найти идеальную пару десяти молодым людям и девушкам. Если выбор будет сделан неудачно, то Бузова и Батрудинов должны будут пойти в ЗАГС и зарегистрировать отношения. Этот пункт прописан в условиях договора.

В рамках шоу участникам и самим ведущим нужно будет выполнять авантюрные задания, в том числе погружаться с аквалангом, ездить верхом на слонах и прыгать с парашютом. Именно поэтому Бузова получила медицинскую страховку на пять миллионов рублей.

К настоящему моменту место съемки неизвестно. Однако, по некоторой информации, организаторы рассматривают либо Вьетнам, либо Таиланд.

На кастинг приглашают мужчин и женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Они не должны состоять в браке. На первом этапе нужно заполнить анкету на официальном сайте телеканала ТНТ. В случае, если анкета вызовет интерес организаторов, кандидата пригласят уже на очный кастинг.

Ранее Бузова призналась журналистам, что прервала двухлетнее года воздержание и нашла нового спутника жизни. Она не стала называть имя своего избранника, добавив лишь, что «все его прекрасно знают».