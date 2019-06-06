Орешкин дал прогноз по инфляции на 2019 год

Санкт-Петербург, 6 июня. Инфляция в России в годовом выражении может опуститься ниже пяти процентов к концу первого полугодия текущего года, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Орешкин не исключил, что инфляция в годовом выражении составит ниже 4%. В то же время он допустил, что инфляция может быть даже ниже 5% уже к концу первого полугодия. Такими прогнозами поделился российский министр в беседе с РИА Новости на ПМЭФ.

Официальный прогноз министерства касательно инфляции на этот год составляет 4,3%.

Согласно данным Росстата, инфляция в России в апреле в месячном выражении составила 0,3%. Годовая замедлилась до 5,2%. Ранее министерство экономического развития в своем обзоре дало прогноз по инфляции в мае. Отмечалось, что она составит 0,3% в мае, а в годовом выражении замедлится до 5,0-5,1%.

Напомним, Петербургский международный экономический форум стартовал 6 июня. Форум завершится 8 июня.