Бастрыкин поручил усовершенствовать Московскую академию СК

Москва, 6 июня. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по развитию Московской академии СК до 2022 года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба СК РФ.

После доклада главы академии Анатолия Багмета Бастрыкин поставил ряд задач перед руководством вуза. В частности, председатель Следственного комитета поручил сформировать диссертационный совет, обеспечить всех учащихся обмундированием, усовершенствовать материальную базу, предоставить криминалистическую технику для лекций, а также улучшить условия проживания студентов.

«На базе академии будет сформирована юридическая клиника, благодаря которой студенты смогут получить необходимую практику и одновременно с этим посодействовать нуждающимся в правовой помощи гражданам», — говорится в сообщении.

Бастрыкин также дал распоряжение подготовить академию к увеличению приема студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Накануне глава СК обсудил этот вопрос с мэром Москвы Сергеем Собяниным и врио губернатора Петербурга Александром Бегловым. Оба чиновника поддержали инициативу силового ведомства.