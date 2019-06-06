Киев, 6 июня. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником и поблагодарил за то, что постоянно держат его в тонусе. Об этом он написал в Facebook.

На Украине День журналиста ежегодно отмечается 6 июня. В этот день в 1992 году Союз журналистов страны был принят в Международную федерацию журналистов.

Глава государства напомнил, что у представителей средств массовой информации много талантов, но один он ценит больше всего. Зеленский поблагодарил журналистов за то, что постоянно держат его в тонусе.

Кроме того, он посоветовал представителям СМИ никому «не давать спуску». По его словам, за журналистами должна быть «правда и ничего, кроме правды».

Ранее победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский во время отдыха в Турции не стал общаться с российской прессой.

Журналисты представились корреспондентами телеканала «Россия 1». Они задали Зеленскому вопрос об амнистии, но победитель второго тура президентских выборов не дал ответ. Затем он, обратившись к журналистам, заявил, что не «начинает общение с вранья». Шоумен добавил, что все это «вопросы нашей страны». Кроме того, Зеленский проигнорировал вопрос о минских соглашениях. Он попросил журналистов не начинать «наше общение с очень непонятных отношений».

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Во время церемонии Зеленский выразил готовность к диалогу о прекращении кровопролитной гражданской войны на территории Донбасса. Но заметил, что для такого шага необходимо вернуть всех пленных.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Жители юго-востока отказались признавать новую власть и путем референдума провозгласили о своей независимости, таким образом сформировав Луганскую и Донецкую народные республики. Киев, в свою очередь, не стал признавать итоги референдума и назвал жителей Донбасса «террористами», отказавшись вести прямой диалог с лидерами ДНР и ЛНР.

Отметим, на Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента. Кандидат от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский получил поддержку более 73% избирателей, а около 24% украинцев отдали свои голоса за действующего главу Петра Порошенко.