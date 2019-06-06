Роскачество назвало способы защиты паролей от взлома

Москва, 6 июня. Специалисты Роскачества объяснили, как защитить свой компьютер от взлома и создать надежный пароль.

Россиянам рекомендуют выбирать пароли не короче восьми символов. Лучше всего, чтобы они состояли из букв и цифр. Также важно не забывать и об использовании строчных и заглавных букв. Специалисты советуют придумывать для каждого сайта разные пароли. В противном случае злоумышленники смогут взломать все аккаунты и профили.

Роскачество предлагает использовать два метода при создании надежного пароля. Первый — самостоятельно его создать, используя слова из любимой песни или стихотворения: выписать первые буквы из куплета, а некоторые из них заменить на цифры. Второй вариант предполагает использование программы генерирования паролей, которая сама предлагает комбинацию цифр и букв.

Также россиянам советуют привязывать свои профили и аккаунты к номеру телефона — это дополнительно обезопасит компьютер или телефон от взлома.

Ранее специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании составили рейтинг самых небезопасных паролей, которые используют пользователи для защиты собственных аккаунтов. Исследователи проанализировали публичные базы данных со 100 тысячами паролей. Так, наиболее популярной является комбинация цифр «123456». Вторым по популярности стал пароль — «123456789».