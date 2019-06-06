Путин встретится с членами РФПИ на полях ПМЭФ

Санкт-Петербург, 6 июня. Президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ проведет встречу с членами РФПИ и представителями международного инвестиционного сообщества. Главной интригой остается вопрос возможного появления на форуме основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

По словам адвоката Калви, эту тему он обсуждал со следователями, пишет газета «Коммерантъ», но источники агентства «Интерфакс», знакомые с ходом следствия, слова юриста опровергают.

Известно, что Калви является обладателем беджа премиум-уровня, гарантирующего проход на выступление главы государства. Итак, уже сегодня станет известно, отпустят ли его из-под домашнего ареста.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ. Он назвал дело инвестора «досадным».

«Мы очень сожалеем по поводу этого. Конечно, мы хотели бы видеть Майкла среди участников форума», — подчеркнул Песков в интервью телеканалу RT.

Представитель Кремля напомнил, что Калви более 15 лет является активным игроком на российском рынке.