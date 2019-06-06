Министр, продававший заповедный лес Иркутска, задержан в Шереметьево. ФАН-ТВ

В Московском аэропорту Шереметьево сотрудниками ФСБ задержан Сергей Шеверда, министр лесного комплекса Иркутской области. Следственный комитет считает, что чиновник, используя должностные полномочия, незаконно отдал под вырубку заповедный лес на сумму около 748 миллионов рублей.

В Московском аэропорту Шереметьево сотрудниками ФСБ задержан Сергей Шеверда, министр лесного комплекса Иркутской области. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что чиновник согласовывал сплошную рубку заповедного леса под видом санитарной чистки. По подсчетам СК РФ лесному фонду России нанесен ущерб на 748 миллионов рублей.

«По поручению Следственного управления СК РФ по Иркутской области сотрудниками ФСБ в аэропорту Шереметьево города Москвы по подозрению в превышении должностных полномочий задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Задержание высокопоставленного должностного лица проведено в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубке в государственном заказнике регионального значения», — пояснила Карина Головачева, представитель Следственного управления СК РФ по Иркутской области.

В Следкоме уточнили, что правоохранителями собраны достаточные доказательства и в ближайшее время Шеверде будет предъявлено обвинение. Кроме того, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.