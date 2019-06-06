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Экономика

Орешкин не исключил замедления инфляции до 4%

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Орешкин не исключил замедления инфляции до 4%
Санкт-Петербург, 6 июня. Инфляция в России уже к концу первого полугодия текущего года может опуститься ниже 4%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ.

«Мы видим то, что она сейчас будет опускаться ниже, не исключаем, что (к концу года) она будет ниже 4%, и может быть даже ниже 5% уже к концу первого полугодия», — уточнил министр.

Напомним, согласно официальному прогнозу Минэкономразвития РФ инфляция на 2019 год составляет 4,3%. В апреле инфляция, по данным Росстата, составила 0,3%, а годовая замедлилась до 5,2%.  В МЭР также сообщали, что в мае инфляция также составит 0,3%, а в годовом выражении замедлится до 5,0–5,1%.
 

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Автор: Игорь Федоров
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