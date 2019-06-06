В ЛНР заявили, что снятие блокады с Донбасса согласовано с Зеленским

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса. Этот вопрос обсудят 19 июня. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего уверен, что эта инициатива была согласована с украинским президентом Владимиром Зеленским.

О том, что Кучма, возвращенный Зеленским в трехстороннюю контактную группу по Донбассу, предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР, сообщил в среду спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Он отметил, что инициативу Кучмы, озвученную в Минске 5 июня на первом после президентских выборов на Украине заседании по Донбассу, поддержали представители республик. Она будет рассмотрена 19 июня. По словам самого Кучмы, вчерашние переговоры впервые за все время были конструктивными.

«Насколько я понимаю, Леонид Данилович не мог вынести на переговорах в Минске предложение о снятии экономической блокады с Донбасса, которое наша сторона, безусловно, поддерживает, без согласования с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским. Было бы очень странно, если бы Кучма выносил такую инициативу от себя лично, ни с кем не советуясь», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей Владислав Дейнего, уполномоченный представитель ЛНР в минской контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Он подтвердил, что в переговорном процессе наметился прогресс.