Беглов на ПМЭФ-2019 отметил важность развития умной экономики

Санкт-Петербург, 6 июня. Правительство Санкт-Петербурга и компания «Газпром нефть» подписали соглашение о создании научно-образовательного центра мирового уровня «Искусственный интеллект в промышленности» на ПМЭФ-2019. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документ также подписали университет ИТМО и Санкт-Петербургский университет Петра Великого. Градоначальник Александр Беглов отметил, что это даст прорыв городу в развитии умной экономики, продвижении умных технологий, создании высокотехнологичных рабочих мест.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня в Северной столице. Участники и гости мероприятия обсудят перспективы развития российской и мировой экономик, правила глобальной торговли и обмен технологиями и инвестициями.

Основная программа ПМЭФ-2019 пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Все мероприятия объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития».