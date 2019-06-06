Адвокат Жорин рассказал о завещании Алибасова

Москва, 6 июня. Адвокат попавшего в больницу Бари Алибасова Сергей Жорин заявил, что музыкальный продюсер еще 7 лет назад написал завещание. Юрист отметил, что он тоже фигурирует в этом документе.

«7 лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня. Наследники взволнованы, но похоже Бари и в этот раз всех обломал», — пишет Жорин в Twitter.

Как сообщает «Газета.ру», в настоящее время Алибасов находится в реанимации. Ему придется провести несколько дней на обезболивающих перед возможной операцией.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, после чего его доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По словам сына продюсера, его отец принял химическую жидкость за сок. Алибасову на месте сделали промывание желудка, а затем госпитализировали.

PR-директор Алибасова заявил, что у мужчины диагностирован ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ряд СМИ успели сообщить о смерти продюсера, однако этот фейк вскоре был опровергнут. Источник ФАН уточнил, что Алибасов находится в стабильно тяжелом состоянии.

Бари Алибасов является создателем и бессменным руководителем популярной в 1990-е годы группы «На-На». Коллектив был основан в 1989 году. Алибасов не только выступал продюсером группы, но и создавал шоу-программы коллектива, режиссировал фильмы-концерты о «На-На», а также писал тексты и музыку ко многим песням.