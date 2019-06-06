Политолог объяснил, почему Москва не согласилась на второй референдум в Крыму

Крымский политолог Владимир Джаралла уверен, что страны Запада не признали бы результатов второго референдума на территории полуострова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью объединенной редакции РБК сообщил, что в апреле 2014 года экс-госсекретарь США Джон Керри предлагал провести еще один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

«Не открою большого секрета, в апреле 2014 года мне об этом говорил бывший госсекретарь США Джон Керри: «Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум». С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?» — рассказал министр.

Комментируя слова высокопоставленного российского дипломата, крымский политический аналитик Владимир Джаралла в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «эти воспоминания чрезвычайно важны, так как они подтверждают мнение экспертов и рядовых граждан на Западе: Крым — это Россия».

«На Западе прекрасно понимают, что наше (крымчан. — Прим. ФАН) желание вернуться в Россию честное и искреннее. Но для западной элиты вставал вопрос, как это признать и сохранить лицо. В январе 2015 года бывший президент Франции (1974–1981 годы) Валери Жискар д’Эстен дал блестящее интервью, в котором рассказал о том, что можно провести повторный референдум в Крыму и закрыть этот вопрос навсегда. Но в чем здесь препятствие? Первое — референдум, конечно, был возможен, но для чего? Проведение референдума возможно лишь при одном условии — Запад берет на себя обязательства признать его результаты и снять санкционнное давление на Россию», — говорит эксперт.

Собеседник ФАН также напомнил слова независимого британского историка и политического эксперта Ричарда Саквы о том, что, если решение о повторном голосовании будет принято, оно должно в обязательном порядке сопровождаться письменным договором, в котором предусмотрено международное участие.

«Его результаты обязали бы объединенный Запад отказаться от ограничений в отношении России. Дело еще в том, что новый референдум выглядел бы как недоверие к результатам первого голосования, недоверие к волеизъявлению жителей полуострова, чего Россия не могла допустить. К тому же обязательств со стороны Запада о том, что они признают результаты второго референдума, не было, как нет до сих пор. Нельзя также забывать и о том, что США и их сателлиты выбрали путь давления на Россию, результатом которого должна была стать смена политического режима в РФ и последующее изменение самого государственного устройства», — продолжает Джаралла.

Сценарий выглядит апокалиптически, однако достаточно посмотреть на то, чем занимаются эксперты западных интеллектуальных центров, так называемых «фабрик мысли» или think tanks. Именно их специалисты предлагали США вернуться к политике давления, как это было во время холодной войны.

«По их мнению, необходимо постоянное давление на Россию без прямого военного столкновения. И сегодня мы видим продолжение этой политики — ограничения в различных секторах экономики, технологиях, не имеющие особой угрозы демонстрационные военные шаги, которые должны вызывать напряжение у России. Так что референдум ничего бы не изменил, давление на Москву продолжилось бы», — заключил аналитик.

Напомним, после кровавого государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя инициировали референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняло участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовало 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.