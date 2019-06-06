Главреда «Эха» Венедиктова не смутили опровержения об останках детей Николая II для тиражирования фейка

Москва, 6 июня. Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова не смутили официальные опровержения сообщений о пропаже останков детей Николая II в Новоспасском монастыре, и он продолжил тиражировать фейк. Такой вывод можно сделать, посмотрев записи журналиста в блоге.

Радиостанция «Эхо Москвы» в очередной раз попалась на тиражировании фейковых новостей. На этот раз редакция подхватила новость о пропаже останков детей последнего царя Российской империи Николая II в Новоспасском монастыре.

Несмотря на то, что появилось официальное опровержение, радиостанция не исправляет ошибки, а лишь продолжает тиражировать новость.

Опровержение дала Русская православная церковь (РПЦ). Пресс-секретарь патриархата Московского и всея Руси Александр Волков назвал сообщения о пропаже останков детей императора ложью. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Кипшидзе в свою очередь отметил, что останки детей последнего царя могут быть в одном из московских монастырей. Отмечается, что часть останков изымалась для исследовательской работы и находится в экспертных учреждениях.

URA.ru со ссылкой на собственные источники и екатеринбургских историков сообщило, что останков детей последнего российского императора — Алексея и Марии — нет в Новоспасском монастыре. По словам собеседника издания, они были уничтожены в ходе неудачных опытов.

Примечательно, что «Эхо Москвы» не смутили опровержения информации об останках детей, и радиостанция продолжила распространять фейк. Не оставил без внимания новость и сам Венедиктов. Однако он опоздал — прокомментировал ложные сведения в своем блоге спустя два дня после официального заявления РПЦ. Недостоверная информация до сих пор «красуется» на сайте и вводит читателей в заблуждение.

Примечательно, что «Эхо Москвы» и до этого вляпывалось в похожие ситуации. Так, журналисты издания ошиблись с командой-победителем в финальном матче Лиги чемпионов. Вместо «Ливерпуля», который действительно стал обладателем Кубка ЛЧ, присудили победу «Тоттенхэму».

Позже журналисты попыталась ликвидировать этот позор — предприняли меры по удалению этих материалов из соцсетей и самого сайта. Однако ссылку на сообщения о «победе» «Тоттехэма» можно найти в кэше поисковой системы.

Примечательно, фейковые новости встречаются на «Эхе» уже не первый раз. Журналисты вводили читателей в заблуждение, публикуя информацию, что Минпросвещения якобы предложило не пускать детей без прививок на школьные занятия. Представители министерства опровергли эти сообщения.