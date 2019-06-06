Пушкин — это счастье. Алексей Полубота о вечном Болдинском лете

Бывают пересечения в жизни, в которых вроде бы нет ничего особенного. И всё равно они — неслучайные узелки на вьющейся верёвочке жизни. Когда-то из Нижнего Новгорода я с родителями начинал на теплоходе «Александр Невский» самое счастливое путешествие своего детства. С тех пор как-то не доводилось бывать в Нижнем.

И вот спустя тридцать лет и три года стою на том же высоком волжском берегу в ожидании автобуса, который повезёт писательскую делегацию Союза писателей России в Болдино. В село, где великий русский поэт, вошедший в пору своей зрелости, создал многие из лучших своих произведений. Святой благоверный князь Александр Невский — небесный покровитель Александра Сергеевича Пушкина.

За прошедшие годы мне посчастливилось побывать почти во всех пушкинских местах. Одно перечисление их названий звучит как музыка: Михайловское, Тригорское, Царское Село, Берново, Малинники, Торжок, Остафьево, Архангельское, Захарово…

Болдино (правильнее — Большое Болдино) оставалось белым пятном на карте моих пушкинских впечатлений.

И вот на границе Большеболдинского района писательскую делегацию, возглавляемую председателем СПР Николаем Ивановым, встречают хлебом и солью. В заповедной роще «Лучинник» для гостей играет ансамбль песни и танца «Казачья застава».

Существует крылатая фраза, которую произносят, порой даже не вдумываясь в смысл: «Пушкин — наше всё». Конечно, кроме Пушкина у России много других гениев в самых разных сферах человеческой деятельности. К тому же, некоторые из них куда более известны в современном мире, чем Пушкин. Тот же Михаил Тимофеевич Калашников или Фёдор Михайлович Достоевский.

Воодушевлённая лёгкость пушкинских строк не даётся самым лучшим переводчикам. А без неё великие стихи превращаются в набор довольно банальных тем и образов. Поэтому волшебство пушкинской поэзии в полной мере доступно только тем, кто говорит и чувствует по-русски.

Пушкин — наше всё, потому что в стихах его не просто поэзия. В них, перефразируя самого поэта, — русский дух, в них Русью пахнет. Но не старинной лубочной Русью, а вечно молодой и обновляющейся.

«Пушкин — это счастье», — приходит в голову, когда гляжу на необыкновенную белизну здешних берёз.

Да, сами болдинцы говорят о том, что у них всё особенное: и воздух, и трава, и небо. Всё овеяно гением великого поэта.

Какие бы разрушительные силы ни бушевали в России в XX веке, здравый смысл не изменял русским людям.

«Желательно увековечить память великого поэта (нашего помещика) А.С. Пушкина, а также равно день Великой русской революции», — такую резолюцию написали болдинские крестьяне на сходе 11 апреля 1918 года. В это время по всей России полыхали ещё уцелевшие помещичьи усадьбы.

Да, любой болдинский экскурсовод расскажет, что Пушкины не были жестоки к своим крепостным, брали с них не столь большие подати, как другие помещики. Однако во время «русского бунта, бессмысленного и беспощадного» вряд ли такие детали могут урезонить бунтовщиков. А вот какое-то интуитивное понимание, что через «помещика А.С. Пушкина» их село приобщилось к высшим проявлениям человеческого гения, сквозит в наивной крестьянской резолюции.

Надо сказать, что Бог сторицей вознаградил болдинцев за их мудрость. Сегодня в селе Большое Болдино нет ощущения запустения, которое возникает во многих российских весях. Большинство домов — добротные, улицы — уютные, дороги — в хорошем состоянии.

В центре села построен Большеболдинский культурный центр, которому могут позавидовать многие города. У руководства района и Нижегородской области — большие планы по развитию туристической отрасли.

Когда-то простые русские люди заронили в росшего среди франкоговорящих дворян мальчика гениальное чувство русского языка. Сегодня Александр Сергеевич Пушкин помогает русским людям не только своими стихами. Во многих отмеченных его гением местах жизнь не глохнет, а развивается.

Пушкин объединяет. На 53-й Всероссийский пушкинский праздник поэзии в Большое Болдино приехали молодые и заслуженные поэты и писатели из множества российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, Коломны, Реутова, Оренбурга, Ижевска, Чебоксар.

В составе делегации Союза писателей России оказалась даже представительница донецкой Горловки славист Ольга Блюмина. И по тому, как слушатели поддерживали аплодисментами посланницу израненного Донбасса, было видно, что отзывчивость остаётся одной из главных черт в нашем народе. Ведь жители ДНР и ЛНР заплатили высокую цену за то, чтобы их дети и внуки могли свободно говорить на языке Пушкина.

«И назовёт меня всяк сущий в ней язык…» Давно уже стихи Александра Пушкина звучат не только на русском, но и на многих других языках России и мира. Вот и на этом празднике в Большом Болдине народный поэт Чувашии Валерий Тургай и народный писатель Удмуртии Вячеслав Ар-Серги читают пушкинские строки, переложенные ими на родные языки.

Пушкина не раз уже пытались «сдать в архив». Первую такую попытку сделал ещё Дмитрий Писарев, объявивший в середине XIX века, что творчество Пушкина отражает «чужую», уходящую дворянскую культуру.

А Пушкин по-прежнему жив и актуален. В наше время особенным звучанием наполняются такие его стихи, как «Клеветникам России». Не случайно периодически возникают покушения на памятники поэту на зараженной вирусом русофобии Западной Украине и в Молдавии.

Однако по большей части дело до вандализма и сноса памятников не доходит. В украинском Тернополе, например, не один год «активисты» пытаются продвинуть идею сноса памятника Александру Сергеевичу. Но что-то у них не складывается. Может быть, скорые на расправу в отношении памятников Ленину жители Западной Украины смутно чувствуют своё отношение к той самой неуничтожимой Руси, которая сквозит в пушкинских стихах?

Как бы там ни было, 220 лет — это ещё один повод порадоваться за то, что у России есть и навсегда останется Пушкин.

Вот как это чувство описал недавно ушедший от нас поэт Глеб Горбовский.

Сын России

Если выстоять нужно,

Как в окопе, в судьбе,

«У России есть Пушкин!» -

Говорю я себе.



Чуть подтаяли силы,

Не ропщу, не корю,

«Пушкин есть у России!» -

Как молитву творю.



…Есть и правда, и сила

На российской земле,

Коль такие светила

Загорались во мгле.