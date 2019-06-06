ПМЭФ-2019 стартовал в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 июня. Петербургский экономический форум стартовал в Северной столице. В общей сложности пройдет 170 мероприятий.

Основная программа ПМЭФ-2019 пройдет 6-8 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Все мероприятия объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития».

Деловая программа 6 июня началась со встреч, посвященных мировой экономике: «ШОС без границ: интеграция транспортной инфраструктуры», «Женщины-управленцы в построении успешных бизнес-моделей». Также начали работать секции, на которых обсуждаются цели и задачи российской экономики: «Российская экономика в поисках стимулов роста», «Создавая будущее вместе. Бизнес решения для достижения целей устойчивого развития», «Миссия «Развитие малого бизнеса». Этап «Реализация».

Напомним, ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня в Северной столице. На форуме обсудят перспективы развития российской и мировой экономик, правила глобальной торговли и обмен технологиями и инвестициями.

Ранее глава российского государства Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов форума. Он заявил, что Россия открыта к активному и равноправному взаимодействию со всеми странами, региональными и международными организациями для обеспечения роста в экономической сфере.