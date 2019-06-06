Вашингтон, 6 июня. США действуют безрассудно, участвуя «в спорах на российской границе» и должны прекратить такие провокационные действия, об этом рассказал сенатор штата Виргиния Ричард Блэк.

В мае 2019 года американский сенат предложил увеличить финансирование Украине на укрепление обороноспособности армии и расширение помощи в политике безопасности. На эти цели в 2020 году могут выделить до 300 миллионов долларов.

Комитет по вооруженным силам сената США утвердил проект закона о «Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны». Документ предусматривает выделение Пентагоном 300 миллионов долларов для предоставления помощи по безопасности Украине. В посольстве отметили, что эта сумма на 50 миллионов долларов выше, чем в 2019 году.

Как пишет РИА Новости, американский политик призвал Вашингтон не вмешиваться в споры, которые происходят прямо на российской границе. Он рекомендовал президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и его окружению всегда учитывать, что Россия обладает почти таким же количеством ядерного оружия, что и Соединенные Штаты. Американский сенатор назвал политику США на Украине «безрассудной».

«Мы не должны быть опрометчивыми и вызывающими в том, что касается российской границы. Потому что всегда есть шанс, что что-то пойдет не так», — заявил Блэк.

По словам сенатора, Вашингтон уверяет всех, что оказывает государствам невоенную помощь, но потом сразу же начинает обеспечивать их оружием.

Ранее экс-глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Георгий Крючков заявил, что Соединенные Штаты Америки намеренно сталкивают Европейский союз и Россию, и это может привести к уничтожению Украины.

Крючков отметил, что отношения России и Европы в последнее время серьезно обострились. По его словам, это связано с тем, что США хотят воевать с Россией руками Евросоюза и Украины. Он выразил убежденность в том, что США бы только приветствовали новый военный конфликт при условии, что он не затронет их страну.

По словам Крючкова, целью Соединенных Штатов Америки является сталкивание России и ЕС лбами, чтобы одновременно избавиться от двух сторон.

Он предупредил, что если власти Украины продолжат слепо потакать политике США, Украина будет использована в данном конфликте в американских интересах и, с большей степенью вероятности, уничтожена.