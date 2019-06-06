Назарбаев объяснил свое решение уйти в отставку

Нур-Султан, 6 июня. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему принял решение уйти в отставку. По его словам, это необходимо было сделать ради стабильности в государстве.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в прямом эфире 20 марта сообщил, что покидает пост главы государства. Обязанности президента страны до выборов будет исполнять спикер парламента Касым-Жомар Токаев. Отметим, Нурсултан Назарбаев был главой страны в течение 30 лет. Досрочные президентские выборы в Казахстане запланированы на 9 июня.

«Мое решение, которое принято в этом году — это выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего, ради преемственности политики, которую я последние 30 лет проводил», — отметил Назарбаев.

Как сообщает РИА Новости, на пленарном заседании сената парламента Казахстана он подчеркнул, что после отставки получил от глав многих стран письма и звонки. По словам Назарбаева, он удивился такой реакции, пишет «Газета.ru».

«Мы снова всем показали пример того, как надо решать вопрос транзита власти», — резюмировал экс-президент Казахстана.

Ранее глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев отреагировал на уход Назарбаева с поста президента страны. Он отметил, что отношениям Москвы и Астаны ничто не угрожает. В российской госкорпорации Роскосмос ранее отметили, что отставка президента Казахстана не повлияет на реализацию совместных проектов двух государств.