Сербский генерал назвал единственный предмет для переговоров Белграда с косоварами

На днях руководство Республики Косово отличилось сразу несколькими воинственными заявлениями. Косовский президент Хашим Тачи сообщил о готовности провести в крае референдум о присоединении к Албании (для последующего вступления в ЕС), а также о необходимости включения в Косово Прешевской долины, которая расположена в южной и центральной Сербии. Корреспонденты Федерального агентства новостей в Белграде попросили прокомментировать эту ценную инициативу генерала Божидара Делича, одного из командующих Армией Сербской в период гражданской войны в бывшей Югославии.

Направляясь на встречу, мы знали, что генерал Делич — человек крутого нрава. Он отличился при обороне Метохии в 1999 году, когда его бригада несколько недель успешно отражала натиск албанских боевиков и натовской штурмовой авиации. Он же в 2000 году настоятельно рекомендовал Слободану Милошевичу использовать для подавления устроенной Западом цветной революции в Югославии бронетехнику и спецназ.

Делич выступал резко против подписания Сербией любых военных соглашений со странами НАТО. Он подчеркивал, что боевой дух Армии Сербской из-за этого «находится на низком уровне, обучение не проводится, а повышения даются по принципу идеологической верности идеалам евроинтеграции и вступления в НАТО». В свое время генерал был уволен из сербской армии под давлением американцев — за нежелание сотрудничать с офицерами НАТО. После этого он легко избрался в парламент Сербии, где стал заместителем председателя Сербской радикальной партии.

В жизни генерал Делич производит сильное впечатление. Хотя он уже давно не выводит свои войска на поле боя, от него исходит какая-то неуловимая мощь и уверенность в своих действиях, а главное, в том, что все вокруг могут и должны подчиняться его желаниям. Первым делом, еще до начала беседы, он предложил корреспондентам ФАН выпить по рюмке ракии.

«Бог с вами, генерал, мы не можем — утро же на дворе!» — хором запротестовали мы.

Генерал словно не заметил этих протестов — он вальяжно кивнул головой в сторону своего кабинета, и его помощник, здоровенный детина в камуфляже, в тот же миг метнулся в соседнее помещение. Через несколько секунд на столе красовалась бутыль с коричневатой жидкостью.

«Несколько капель сливовицы не помешают разговору. Насыпай!» — приказал Делич.

Мы не посмели отказаться. Рюмки звякнули — и через несколько секунд собеседник был готов отвечать на наши вопросы.

«Мы в Сербии уже давно привыкли к тому, что у представителей Евросоюза и Вашингтона нет никакой реакции на агрессивные и откровенно провокационные заявления косовского руководства во главе с Хашимом Тачи, — говорит генерал Делич. — И это при том, что практически все лидеры Косово являются террористами, в свое время внесенными в базу Интерпола, а потом благополучно оттуда выведенными. В Европе предпочитают не помнить, что албанцы еще в середине 1990-х участвовали в регулярных нападениях на Союзную Республику Югославия. А также организовывали на своей территории лагеря обучения для боевиков».

По словам Делича, то, что предлагают Хашим Тачи и премьер Албании Рама в отношении Прешевской долины, прямо противоречит сразу нескольким резолюциям ООН. Однако, согласно позиции Запада, в отношении Косово и Албании международные законы почему-то не действуют. Или в лучшем случае действуют выборочно.

«Но, честно говоря, меня больше беспокоит даже не позиция Приштины или Тираны, а позиция нынешнего сербского руководства, — говорит собеседник ФАН. — Границы Сербии и Албании утверждены еще в период 1913–1926 годов. Тогда этот процесс, конечно, сильно затянулся из-за Первой мировой войны, однако в конце концов границы двух государств были определены максимально четко. В процессе демаркации границы тогда участвовало большое количество европейских государств, включая Британию, Францию и Австрию. В любом случае эти границы максимально ясно определены в ООН. И поэтому сербские власти должны провести для себя четкие «красные линии» по поводу того, о чем можно вести переговоры с косоварами, а о чем — недопустимо. Моя личная позиция такова: единственный предмет переговоров для Белграда — это степень автономии албанских поселений в Косово, которое было и остается сербской территорией».

Говоря об албанцах, генерал употребляет слово «шиптары» (так название этого народа звучит по-сербски), а его лицо болезненно морщится. Так благополучные взрослые говорят о дворовых хулиганах, которые давно и безнаказанно не дают покоя всему микрорайону.

«Проблема албанцев в том, что у них в принципе не существует чувства меры. Они просто не понимают, что такое уровень дипломатического общения. По моим данным, большинство нынешних албанских руководителей в юности были изгнаны из средней школы, потому что даже там пытались пропагандировать идеи национализма и сепаратизма. Я сам родился в Косово, некоторые из них были моими соседями по двору, и все знали их как хулиганов и пастухов. Поэтому то, что извергается из их уст, в принципе недостойно внимания. Это всего лишь «албанские хотелки».

Тем не менее он допустил, что в недалеком будущем Прешевская долина может стать зоной конфликта, одной из спорных территорий.