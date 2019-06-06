Вице-президент Венесуэлы возглавит национальную делегацию на ПМЭФ-2019

Санкт-Петербург, 6 июня. Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами возглавит национальную делегацию на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил глава латиноамериканского департамента российского МИД Александр Щетинин.

Он подтвердил информацию о том, что Эль-Аиссами приедет на форум в качестве главы национальной делегации, пишет РИА Новости.

По информации источника издания, вице-президент примет участие в одной из панелей форума. Известно, что на ней также будет присутствовать глава Роснефти Игорь Сечин.

«Венесуэльская делегация вместе с отраслевым вице-президентом примет участие в энергетической панели, затем подпишет соглашение», — подчеркнул источник.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня в Северной столице. На ПМЭФ-2019 особое внимание уделят перспективам развития российской и мировой экономик. Также участники форума обсудят правила глобальной торговли и обмен технологиями и инвестициями. В общей сложности пройдет свыше 120 мероприятий.

Ранее президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов форума. Он заявил, что Россия открыта к активному и равноправному взаимодействию со всеми странами, региональными и международными организациями для обеспечения роста в экономической сфере. По словам главы российского государства, рекомендации, которые будут выработаны на мероприятии, послужат укреплению международного партнерства.