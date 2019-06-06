Вашингтон, 6 июня. Американский президент Дональд Трамп должен остановить советника по национальной безопасности Джона Болтона и других высокопоставленных чиновников, ведущих собственную внешнюю политику, заявил сенатор штата Виргиния Ричард Блэк.

Он призвал американского лидера быть более решительным, когда речь касается должностных лиц. По мнению сенатора, Трампу надо уволить некоторых из них. Как пишет РИА Новости, Блэк уточнил, что такие политики как Болтон не должны вести свою самостоятельную внешнюю политику. Сенатор считает, что внутри американского правительства существует внешнеполитический истеблишмент, который «склонен действовать достаточно независимо от президента, иногда в конфликте с президентом».

Он привел в пример случай, когда Трамп объявил о выводе войск из Сирии, Болтон отдал контрприказ. По словам Блэка, Болтону «удается выжить, несмотря на то, что он отменяет приказы президента». В США призвали Трампа уволить Болтона.

«Болтон — невероятно опасная личность, которая подвергает людей во всем мире, включая американцев, огромному риску», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон давно был претендентом на одну из должностей в администрации Трампа, но не получал повышения из-за своих усов.

По словам чиновников из Белого дома, 45-й американский президент негативно относится к растительности на лице.

Отмечается, что еще в 2016 году Трамп рассматривал вариант назначения Болтона на пост Госсекретаря. Этого в итоге не случилось и, как сообщали знакомые с ситуацией источники, одной из причин было нежелание Болтона сбривать усы.

В марте 2018 года стало известно, что Дональд Трамп отправил в отставку советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, назначив на эту должность экс-постпреда США при ООН Джона Болтона. По всей видимости, глава государства преодолел свою неприязнь к усам.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что попытки помешать возвращению в Венесуэлу оппозиционера Хуана Гуайдо вызовут активное противодействие со стороны Соединенных Штатов.