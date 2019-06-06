Американский сенатор заявил, что война в Сирии быстро закончится в случае вывода войск США

Вашингтон, 6 июня. Война в Сирии закончится очень быстро, если Вашингтон выведет свои войска из республики, считает американский сенатор Ричард Блэк.

По его мнению, война в САР могла бы закончиться, если Соединенные Штаты и их союзники не вторглись в страну и не построили на северо-востоке республики и в Ат-Танфе базы.

«Если бы мы ушли, я думаю, война бы очень быстро закончилась, и Сирия была бы воссоединена и стабилизирована, и люди смогли бы по-настоящему начать восстановление», — подчеркнул американский чиновник в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Блэк раскритиковал предлагаемые переговоры о пересмотре конституции Сирии, подчеркнув, что основной закон республики гарантирует свободу вероисповедания, права женщин и верховенство закона.

Сенатор от штата Вирджиния высоко оценил роль министра иностранных дел России Сергея Лаврова в переговорах по Сирии. Он назвал дипломата «искушенным человеком».

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России). В настоящее время власти республики занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев на родину.

Соединенные Штаты и их союзники с 2014 года проводят операции против террористов «Исламского государства» в Сирии и Ираке. Причем в Сирии американские военные действуют без официального разрешения Дамаска. В декабре прошлого года американский лидер Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Позднее стало известно, что не все американские солдаты покинут республику.

1 Организация запрещена на территории РФ.