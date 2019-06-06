Ученые выяснили, что загар снижает риск появления 15 типов рака

Москва, 6 июня. Американские специалисты выяснили, что витамин D, который человек может получить от солнечного света, снижает риск развития нескольких видов рака. Соответствующие выводы опубликованы в газете The Telegraph.

По словам доктора Пола Банвелла, в данном случае речь идет о 15 типах онкологических заболеваний. В частности, это касается рака толстой кишки, простаты, груди, кожи и поджелудочной железы.

«Это парадокс, но полученный от солнца витамин D на самом деле помогает защититься от рака кожи на клеточном уровне», — объяснил доктор.

Специалисты советуют использовать солнезащитный крем в летний период года. По их словам, пребывание на солнце в течение 10-15 минут ежедневно утром и вечером повышает уровень витамина D в организме человека.

Пол Банвелл отметил, что, к примеру, в Австралии информация о необходимости защиты от солнца доводится до крайности, поэтому «многим людям не хватает витамина D».

По словам диетолога Хелены Бонд, витамин D накапливается с течением времени и определенный период «хранится» в организме.

«Солнце, безусловно, лучший источник витамина D, но вы также можете получить его из пищи и пищевых добавок», — подчеркнула специалист.

Согласно последним исследованиям, взрослый человек должен получать витамин D в период с октября и до конца марта из пищевых добавок, а с апреля и до конца сентября — от солнца.

Напомним, ранее специалисты разобрали шесть основных мифов и загаре. Игнорирование определенных правил может привести к раку кожи.