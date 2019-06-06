СК РФ сообщил о задержании министра лесного комплекса Иркутской области

Москва, 6 июня. Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в московском аэропорту «Шереметьево», сообщила пресс-служба СК РФ.

Российского чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, отметил «ФедералПресс».

Как сообщил телеканал «360», задержание прошло в рамках расследования дела о санитарной рубке леса на площади 120 гектаров в природном заказнике «Туколонь». По оценкам следователей, сумма нанесенного ущерба составила порядка 748 миллионов рублей.

В ближайшее время Шевреде будет предъявлено обвинение, сообщила «Свободная пресса». Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.