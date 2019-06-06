Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

СК РФ сообщил о задержании министра лесного комплекса Иркутской области

42
0 Оставить комментарий

СК РФ сообщил о задержании министра лесного комплекса Иркутской области

Москва, 6 июня. Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в московском аэропорту «Шереметьево», сообщила пресс-служба СК РФ.

Российского чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, отметил «ФедералПресс».

Как сообщил телеканал «360», задержание прошло в рамках расследования дела о санитарной рубке леса на площади 120 гектаров в природном заказнике «Туколонь». По оценкам следователей, сумма нанесенного ущерба составила порядка 748 миллионов рублей.

В ближайшее время Шевреде будет предъявлено обвинение, сообщила «Свободная пресса». Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

infox - new
Автор: Данила Копп
Источник: Пресс-служба СК РФ
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров