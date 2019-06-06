Госдеп выделил деньги на «медийную грамотность» школьников Румынии

Вашингтон, 6 июня. Государственный департамент хочет заняться повышением «медийной грамотности» румынских школьников, на что намерен потратить до 35 тысяч долларов.

Как сообщает RT, в настоящее время американское внешнеполитическое ведомство ищет подрядчиков среди некоммерческих неправительственных организаций в области медиаобразования.

Предполагается, что средства будут выделены в рамках гранта, потенциальный обладатель которого должен будет подготовить образовательную программу, участниками которой должны стать 500 школьников из сельской местности.

Кроме того, говорится в документе Госдепа, предусмотрено создание виртуальной ресурсной базы для молодежи. Реализация проекта запланирована на период с 1 октября текущего года по 1 сентября 2020 года.

«Цель настоящей программы — рассказать молодежи из сельских районов о демократических ценностях и принципах, правах и обязанностях граждан, важности тщательного изучения и обсуждения вопросов, имеющих общественный интерес», — подчеркивается в документе.

Планы Государственного департамента прокомментировал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, отметив, что подобного рода проекты являются обычной практикой в рамках так называемой «мягкой силы» США.

«Я думаю, что США планируют сделать Румынию одним из опорных антироссийских государств. Работа с детьми — это всегда почетно и благородно и обычно не вызывает каких-то подозрений», — отметил эксперт.

Мухин добавил, что работа в рамках проекта будет вестись не только со школьниками Румынии, но и их родителями. Скорее всего, одним только грантом планы Госдепа не ограничатся.