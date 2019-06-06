Москва, 6 июня. Предложение бывшего госсекретаря США Джона Керри о проведении повторного референдума о судьбе Крыма говорит о том, что западные страны признают волеизъявление населения полуострова и его желание жить в составе России, заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

В апреле 2014 года государственный секретарь США Джон Керри предлагал главе министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову провести повторный референдум о судьбе Крыма. Как рассказал глава МИД РФ в одном из интервью, американский коллега сказал ему, что «все произошло так, как хотел крымский народ». Он рекомендовал Москве провести еще один референдум «для порядка». При этом Кремль, по словам Лаврова, посчитал предложение Вашингтона неуместным.

Клинцевич оценил предложение Керри о проведении повторного референдума в Крыму.

«Предложение бывшего госсекретаря США Джона Керри о проведении повторного референдума о судьбе Крыма, о котором рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, говорит о том, что серьезные политики на западе прекрасно понимали тогда, понимают и сейчас, что воссоединение Крыма и России стало выбором его народа и произошло в полном соответствии с нормами международного права. Но если бы мы тогда провели повторный референдум — я абсолютно не сомневаюсь, что с тем же результатом, — то, санкции против нас все равно были бы введены. Крым стал не причиной, а лишь поводом для санкций. Просто коллективный запад, управляемый США, решил показать, что ему не нравится самостоятельная политика, проводимая Россией», — подчеркнул Клинцевич.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.