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Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

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ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Москва, 6 июня. ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Прайм Финанс», говорится в сообщении регулятора.

Решение Банка России действует с 6 июня. Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 366 место в российской банковской системе.

Центробанк РФ назначил в «Прайм Финанс» временную администрацию Банка России, которая будет работать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

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Автор: Данила Копп
Источник: Пресс-служба Банка России
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