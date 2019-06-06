ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Москва, 6 июня. ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Прайм Финанс», говорится в сообщении регулятора.

Решение Банка России действует с 6 июня. Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 366 место в российской банковской системе.

Центробанк РФ назначил в «Прайм Финанс» временную администрацию Банка России, которая будет работать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.